مراحل تطور سعر الدولار منذ 2016 (إنفوجراف)

سجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 15.93 جنيهًا للشراء، مقابل 16.03 جنيهًا للبيع، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، بتراجع قدره 7 قروش.



وسجل سعر الدولار، تراجعا يقدر بما يزيد على 3 جنيهات، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، طبقا لقرار البنك المركزي، والذي قضى على السوق السوداء وزاد من معدلات تدفقات النقد الأجنبي التي تم توجيهها إلى قنواتها الشرعية بدلا من التشتت بين البنوك وبين السوق الموازية.



كما ارتفعت إيرادات السياحة، وارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما أدى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وكلها عوامل أدت إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.