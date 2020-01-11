«DNA» كلمة السر في كشف لغز الجريمة (انفوجراف)

يكشف "الدستور" خلال "الانفوجراف" أهمية الحمض النووي، فهو دليل دامغ لتحديد المتهمين في الجرائم الجنائية.



يعتبر الـ"dna" أهم الأدلة التي يبحث عنها خبراء المعمل الجنائي داخل مسرح الجريمة.

كلمة السر في كشف ألغاز جرائم القتل، والدليل الاقوى أمام جهات التحقيق ومنصة القضاء.

بدأ استخدام الحمض النووي عام 1953 عقب اكتشافه في انجلترا.

يتكون من الجزيئات التي تحمل المعلومات الوراثية للكائنات الحية.

يعتمد عليه خبراء الأدلة الجنائية في تحديد المتهم.

يحدد الـ"dna" الجنسية من خلال القواعد النيتروجينية.

يبحث خبير الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة عن بقعة دماء أو شعرة أو لعاب أو جلد.