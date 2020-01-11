السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: خفض أسعار اللحوم من 100 لـ90 جنيهًا

السبت 11/يناير/2020 - 02:41 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منفذ السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا؛ للاطمئنان على ضبط الأسعار ومستوى جودة السلع وخفض أسعارها وتوافرها بالكميات التي تكفي احتياجات أهالي المنطقة.

وأمر المحافظ بخفض سعر كيلو اللحم البلدي إلى 90 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، كما وجه بخفض باقي أسعار السلع المعروضة بالمنفذ ووضع الأسعار عليها ومقارنتها بأسعار الأسواق الخارجية؛ لضمان بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وسأل محافظ قنا عددا من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الأسعار وجودة وسلامة الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المعروضة، مؤكدا أن مثل هذه المنافذ تمت إقامتها خصيصا لخدمة المواطن.

وأكد الداودي أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتعظيم استفادة المواطنين من خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف أنه سيتم النزول بالأسعار تدريجيا لمحاربة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددا على جميع الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري على المنافذ للتأكد من التزام العاملين بها بالأسعار المقررة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 سيارات لتوزيع لحوم وسكر بتخفيضات 25% بكفر الشيخ

شاهد.. افتتاح 5 معارض "أهلًا بالمدارس" فى أسوان

افتتاح منفذين لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة في دمياط

قبضة الحكومة.. أجهزة الدولة تنجح في تخفيض أسعار البطاطس ومواجهة جشع التجار

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام بلاتنيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ حوالي 18 ساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

الصور

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

الأكثر قراءة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

الرئيس نيوز

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر لـ 13 يناير

التضامن تتيح لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين بشروط

افتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 25 أبريل المقبل (صور)

غداً.. النواب يبدأ مناقشة مشروعي قانون "الإيداع والقيد" و"الثورة الخضراء"

منوعات

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

كشكول

مدير إدارة السلام يتابع امتحانات ثاني ثانوي في العهد الجديد

وزير التعليم: نجاح التطوير مرتبط بتصميم الأسئلة ونظام التقييم

تداول الامتحان الورقي للغة العربية للأول الثانوى على السوشيال ميديا

أول تعليق لرئيس "القومي للامتحانات" علي اختبار اللغة العربية للثاني الثانوى

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

نائب رئيس «قصور الثقافة» يتابع مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط

إبراهيم أصلان «عاش هنا»: الكيت كات بالجيزة

صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبدالحميد

مزاد لبيع «المطوية الأولى» لشكسبير.. إبريل المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك