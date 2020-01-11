محافظ قنا: خفض أسعار اللحوم من 100 لـ90 جنيهًا

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منفذ السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا؛ للاطمئنان على ضبط الأسعار ومستوى جودة السلع وخفض أسعارها وتوافرها بالكميات التي تكفي احتياجات أهالي المنطقة.



وأمر المحافظ بخفض سعر كيلو اللحم البلدي إلى 90 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، كما وجه بخفض باقي أسعار السلع المعروضة بالمنفذ ووضع الأسعار عليها ومقارنتها بأسعار الأسواق الخارجية؛ لضمان بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.



وسأل محافظ قنا عددا من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الأسعار وجودة وسلامة الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المعروضة، مؤكدا أن مثل هذه المنافذ تمت إقامتها خصيصا لخدمة المواطن.



وأكد الداودي أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتعظيم استفادة المواطنين من خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.



وأضاف أنه سيتم النزول بالأسعار تدريجيا لمحاربة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددا على جميع الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري على المنافذ للتأكد من التزام العاملين بها بالأسعار المقررة.