السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تطالب بوضع «زوجة غصن» على قائمة الإنتربول

السبت 11/يناير/2020 - 02:39 م
غصن
غصن
وكالات
طباعة
قالت وسائل إعلام يابانية، السبت، إن السلطات طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، لوضعها على قوائم المطلوبين.

وإذا صدرت المذكرة بحق كارول، زوجة غصن، فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، حسبما قالت صحيفة ماينيتشي، علمًا بأن "الإنتربول" كان قد أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن.

وقالت صحيفة ماينيتشي ووسائل إعلام يابانية أخرى، نقلًا عن مصادر لم تذكرها بالاسم، إن اليابان قدمت الطلب يوم الخميس.

وكان ممثلو ادعاء يابانيون، قد أصدروا الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن، لاتهامها بالشهادة الزور، في الوقت الذي كثف فيه المسئولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن، الرئيس السابق لنيسان ورينو، قد فرّ من اليابان إلى لبنان الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظارًا لمحاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة.

وأثار فرار غصن المثير الشهر الماضي توترًا بين اليابان ولبنان، حيث ظهر غصن في مؤتمر صحفي استمر ساعتين يوم الأربعاء، وانتقد النظام القضائى اليابانى، مما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني حاد.

وقال ألبرت سرحان، وزير العدل، في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان الجمعة، إن لبنان الذي لم يبرم اتفاقية مع اليابان لتسليم المتهمين، قد يسقط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يومًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

منذ حوالي 18 ساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. بدء حجز وحدات «دار مصر» و«سكن مصر» إلكترونيًا

منذ يوم

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

الأكثر قراءة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

الرئيس نيوز

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر لـ 13 يناير

التضامن تتيح لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين بشروط

افتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 25 أبريل المقبل (صور)

غداً.. النواب يبدأ مناقشة مشروعي قانون "الإيداع والقيد" و"الثورة الخضراء"

منوعات

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

كشكول

مدير إدارة السلام يتابع امتحانات ثاني ثانوي في العهد الجديد

وزير التعليم: نجاح التطوير مرتبط بتصميم الأسئلة ونظام التقييم

تداول الامتحان الورقي للغة العربية للأول الثانوى على السوشيال ميديا

أول تعليق لرئيس "القومي للامتحانات" علي اختبار اللغة العربية للثاني الثانوى

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

نائب رئيس «قصور الثقافة» يتابع مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط

إبراهيم أصلان «عاش هنا»: الكيت كات بالجيزة

صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبدالحميد

مزاد لبيع «المطوية الأولى» لشكسبير.. إبريل المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك