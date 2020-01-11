بعد 9 سنوات.. الجيش الأفغانى يستعيد منطقة استراتيجية من طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، عن أن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة سارة تاخت فى مقاطعة هيرات الغربية، بعد تسع سنوات من وقوعها فى قبضة طالبان.



وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية، إن الأمن نجح فى استعادة المنطقة في اشتباكات دامية مع مسلحين فى حركة طالبان.



وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان فى الحكومة المقبلة.



وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميًا تقريبًا؛ حيث شهد عام 2018 مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحًا.



وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان، بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55.5% من البلاد.