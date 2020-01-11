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تقارير ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

السبت 11/يناير/2020 - 02:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوزان يونس
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الـ27 ساعة القادمة، تتوقف خلالها سقوط الأمطار، على القاهرة ومحافظات الوجهين قبلي وبحري.

وأشار إلى أن موجات شديدة البرودة تضرب القاهرة في الساعات الأخيرة من الليل، والساعات الأولى من صباح اليوم، فيما عدا ذلك تكون الأجواء مائلة إلى البرودة بشكل نسبي على مدار اليوم.

وأكد على أن محافظات وجهي قبلي وبحري، تشهد شبورة مائية على الطرق في الساعات الأولى من اليوم، خاصة المناطق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، بالإضافة إلى طقس شديد البرودة ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى، العظمى
القاهرة 09، 18
شبين الكوم 09، 17
طنطا 09،17
دمنهور 09، 17
الإسكندرية 09، 18
بلطيم 10،17
مطروح 08، 17
السلوم 08،16
سيوة 03، 18
بورسعيد 10، 18
دمياط 10، 18
الزقازيق 08،18
الإسماعيلية 08، 19
السويس 11، 19
العريش 08، 18
رفح 07،17
رأس سدر 12، 18
نخل 03،16
نويبع 11، 19
طابا 08، 17
كاترين 01،11
الطور 10، 20
شرم الشيخ 13،21
الغردقة 11،21
مرسى علم 11،21
الفيوم 08،18
بنى سويف 08، 18
المنيا 07، 18
أسيوط 04،18
سوهاج 05،19
قنا 05، 19
الأقصر 07، 20
أسوان 08،21
أبوسمبل 06،21
الوادى الجديد 06،21
شلاتين 14،21
ابو رماد 14، 20
حلايب 16، 18
رأس حدربة 16، 19

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