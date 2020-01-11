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مصر

وزير النقل: 25 أبريل افتتاح محطات المرحلة الرابعة للمترو

السبت 11/يناير/2020 - 01:54 م
المترو
المترو
علا غزال
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أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية.

بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة «هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط».

واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الست، وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاصة بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان».

بعدها تفقد الوزير مشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، حيث تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع، واطلع على معدلات تنفيذها، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع، و14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة، وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد الوزير أن هذا المشروع سيسهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة، سكنيًا وتجاريًا وصناعيًا، مضيفًا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.

يذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري، وكذلك تنفيذ نفقين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق.

وأشار الوزير إلى أن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان» ينفذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية، وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.

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