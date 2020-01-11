الوفد: تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ ولندن يشجع السياحة

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية خطوة الحكومة المصرية نحو دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن، لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية.



وقالت رمزي، في بيان، اليوم، إن السياحة البريطانية مهمة للدولة المصرية، كما تعد مصر مقصدًا سياحيًا مهمًا للشعب البريطاني.



وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة والإجراءات ذات المواصفات العالمية في السياحة المصرية، مما أدى إلى استئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ بعد توقف دام عدة سنوات.



وكان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني قد بحثا سبل التعاون بين الوزارتين ومحافظة جنوب سيناء لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.



واتفق الوزيران على التعاون والتنسيق المستمر وتسخير كل الجهود من أجل الترويج السياحى الدائم ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلى الرحلات والوكلاء السياحيين.