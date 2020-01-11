رسميًا.. أوكرانيا تُوقف رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الأوكرانية، اليوم السبت، رسميًا، عن توقف رحلاتها فوق إيران، على خلفية اعتراف طهران، بإسقاط الطائرة الأوكرانية، بواسطة صاروخ أطلق عن طريق الخطأ.



ونفت الخطوط الأوكرانية فى مؤتمر لها، اليوم السبت، رواية إيران حول انحراف الطائرة عن مسارها، مستشهدة بالخرائط، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إخطار في مطار طهران بوضع غير اعتيادي.



وأشارت الخطوط الأوكرانية، إلى أنها لم تتلق أي معلومات عن تهديد محتمل، مشددة على أن اعتراف طهران بإسقاط الطائرة يبرئ كييف من أي مسئولية أمنية.



وأكدت الخطوط الأوكرانية، أنها تبذل قصارى جهدها للمساعدة في هذه الظروف، وفقًا لما نقلته قناة الحدث.



واستعرض المؤتمر الذي انطلق قبل قليل، خط سير الرحلة التي أسقطها الحرس الثورى، لافتًا إلى أن طاقم الطائرة التزم بالتعليمات قبل وخلال الإقلاع، كما حصل على إذن بالإقلاع قبل إسقاطها.



وطالبت الخطوط الأوكرانية، إيران، بالكشف عن كل المعلومات حول الحادث.



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737" فجر يوم الأربعاء الماضي خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.



وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارًا رسميًا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصًا بعد اعتراف طهران بإسقاطها نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".



وقال الرئيس الأوكراني عبر "تيليجرام": "صباح اليوم لم يكن جيدًا، لكن ظهرت الحقيقة، إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق"، حسب قنوات روسية.