السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد: «الأخ الكبير» أسعدني.. وانتظروا مفاجأة في رمضان

السبت 11/يناير/2020 - 01:48 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
طباعة
أعربت الفنانة الشابة دينا فؤاد، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عن مسلسل "الأخ الكبير"، والتعاون مع النجم الكبير محمد رجب، حيث تميزت أجواء التصوير بروح الفريق وسط حالة من المحبة والسعادة، والذي اتضح أثناء عرض المسلسل على قناة cbc في الثامنة مساء يوميا.

وأضافت: الحمد لله تسعدنى جدا ردود الأفعال حول نجاح مسلسل "الأخ الكبير" وارتفاع نسب مشاهدته، وأشارك في عمل فني سيكون مفاجأة لجمهوري في رمضان المقبل.

وعن الشخصية التى تجسدها دينا فؤاد قالت: أجسد شخصية "عبير" زوجة الفنان محمد رجب، وهى شخصية جديدة تماما علىّ وتقدمنى فى شكل مختلف لجمهورى.

وقالت دينا: أتفاءل بالعام الجديد الذى بدأ بظهورى ومشاركتى بدور مهم فى مسلسل الأخ الكبير وتناقل صورى وردود الأفعال حول العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتمنى استمرار النجاح والحفاظ عليه.

وأضافت أن عرض المسلسل جاء تزامنًا مع عام جديد سيكون مليئا بالنجاح والانطلاق لها نحو مزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

مسلسل "الأخ الأكبر" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويقوم ببطولته محمد رجب، دينا فؤاد، وأيتن عامر.

وكانت انطلاقة دينا فؤاد الفنية من خلال مسلسل (الدالي) عام 2007، عندما رشحها الممثل (نور الشريف) للقيام بدور ابنته الكبرى (هبة)، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية كان منها فيلم (حلم العمر) عام 2008 مع المطرب حمادة هلال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

منذ حوالي 15 ساعة

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

منذ أقل من ساعتين

غدًا.. بدء حجز وحدات «دار مصر» و«سكن مصر» إلكترونيًا

الصور

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

الأكثر قراءة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

الرئيس نيوز

البنك المركزى يصدر قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بغداد بعد توقف 3 أيام

سامح شكري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة

محمد فؤاد يكتب: "سالمونيلا" القومي للمرأة

منوعات

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

كشكول

" نظافة وخرطوم حريق" سر تكريم " موسى حجازى"

"التعليم": 90% من طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيًا

حجازى يتابع امتحانات الثانى الثانوى عبر " الكونفرنس"

طالب بـ"طب أسيوط" يبتكر تطبيقًا لحل المشاكل في سرية

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبد الحميد

مزاد لبيع «المطوية الأولى» لشكسبير.. إبريل المقبل

«خالتى صفيه والدير».. رواية بهاء طاهر عن العشق والحرية

قبل انطلاقه.. البرنامج الكامل لملتقى القاهرة الـ5 للشعر العربى

صفحتنا ع الفيس بوك