دينا فؤاد: «الأخ الكبير» أسعدني.. وانتظروا مفاجأة في رمضان

أعربت الفنانة الشابة دينا فؤاد، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عن مسلسل "الأخ الكبير"، والتعاون مع النجم الكبير محمد رجب، حيث تميزت أجواء التصوير بروح الفريق وسط حالة من المحبة والسعادة، والذي اتضح أثناء عرض المسلسل على قناة cbc في الثامنة مساء يوميا.



وأضافت: الحمد لله تسعدنى جدا ردود الأفعال حول نجاح مسلسل "الأخ الكبير" وارتفاع نسب مشاهدته، وأشارك في عمل فني سيكون مفاجأة لجمهوري في رمضان المقبل.



وعن الشخصية التى تجسدها دينا فؤاد قالت: أجسد شخصية "عبير" زوجة الفنان محمد رجب، وهى شخصية جديدة تماما علىّ وتقدمنى فى شكل مختلف لجمهورى.



وقالت دينا: أتفاءل بالعام الجديد الذى بدأ بظهورى ومشاركتى بدور مهم فى مسلسل الأخ الكبير وتناقل صورى وردود الأفعال حول العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتمنى استمرار النجاح والحفاظ عليه.



وأضافت أن عرض المسلسل جاء تزامنًا مع عام جديد سيكون مليئا بالنجاح والانطلاق لها نحو مزيد من الأعمال الفنية الناجحة.



مسلسل "الأخ الأكبر" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويقوم ببطولته محمد رجب، دينا فؤاد، وأيتن عامر.



وكانت انطلاقة دينا فؤاد الفنية من خلال مسلسل (الدالي) عام 2007، عندما رشحها الممثل (نور الشريف) للقيام بدور ابنته الكبرى (هبة)، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية كان منها فيلم (حلم العمر) عام 2008 مع المطرب حمادة هلال.