روسيا ترصد 44 انتهاكًا للهدنة في سوريا

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقع 16 منها في محافظة إدلب و4 في حلب و11 في اللاذقية.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجانب التركي في اللجنة رصد 13 انتهاكا، وقع 7 منها في محافظة إدلب و4 بحلب، بالإضافة إلى انتهاكين اثنين في اللاذقية.



وأضاف أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية، عملية إنسانية واحدة في حلب، حيث تم من خلالها توزيع 400 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.94 طن.