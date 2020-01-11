الرئيس اليمني: دعم السلطان قابوس للبلاد «غير محدود»

أعرب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن عزائه وصادق مواساته للأسرة المالكة ولحكومة وشعب سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما.



جاء ذلك في البرقية التي بعث بها الرئيس اليمني، اليوم السبت، إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان الجديد، لتعزيته والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس.



وأشار الرئيس اليمني، في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، إلى مواقف الفقيد ومآثره الخالدة إلى جانب اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، في مختلف المراحل والظروف، ومنها هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن، مثمنا دعم السلطان قابوس لليمن وشعبه وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الدولية، ودعمه الدائم واللا محدود لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، إيمانا منه بالروابط الأخوية المشتركة بين اليمن والسلطنة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.



وأكد هادي أن العالم والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية فقدوا برحيل السلطان قابوس أحد رجاله العظام الذي كانتله إسهامات كبيرة في ترسيخ العلاقات العربية المشتركة، وكذا العلاقات العربية الدولية مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الفقيد كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



