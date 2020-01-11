كبير معلمى اللغة العربية: امتحان «تانية ثانوي» يقضي على النمطية

قال محمود زكى، كبير معلمى اللغة العربية، وعضو بالقوافل التعليمية إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوى، اليوم السبت، مختلفا تمامًا فى نوعية الأسئلة عن كل الأعوام السابقة.



وأضاف للدستور أن الامتحانات تعتمد بشكل كبير على الفهم وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن أسئلة القراءة المتحررة تحتاج إلى تركيز وفهم، مؤكدًا على أنه فى حال أستخدم كتاب المدرسة فى نظام "الأوبن بوك" لن بفيد، فالاسئلة غير مباشرة وهذا ما تسعي إليه وزارة التربية والتعليم للقضاء على الحفظ والتلقين وخلق مهارات للطلاب.



وأشار خلال تصريحه للدستور إلى أن ما تفعله سناتر الدروس الخصوصية هو المحافظة على الطريقة النمطية التقليدية التى تسعى وزارة التربية والتعليم للقضاء عليه.

