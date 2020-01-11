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مصر

«التضامن»: يحق لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين بأثر رجعى

السبت 11/يناير/2020 - 01:33 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشورًا عامًا رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠، والذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.

وجاء في المنشور الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هناك عددًا من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشات وهى:
أن يكون المستحق مصرى الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد والصادر من وزارة الصحة.

أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الاخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب، ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.

وأضاف المنشور، أنه يستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين وتقديم المستندات اللازمة بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب المعاش المستحق عن النفس ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، يليه المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنة وأخيرًا المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

وأشار إلى أن عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

كما جاء في المنشور أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنه دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحه بالمنشور الوزاري، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين ستتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الاوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمه لذلك.

وأكدت "القباج"، حرصها على تطبيق كل بنود اللائحة التنفيذية للقانون والتي شاركت في إعدادها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيًا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى فى استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

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