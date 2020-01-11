تعليم الغربية: امتحانات المرحلة الثانوية تسير بلا معوقات

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على امتحانات المرحلة الثانوية، وعلى عدم وجود مشاكل.



جاء ذلك أثناء تفقده اليوم السبت، عددا من المدارس التابعة لإدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، منها مدارس طنطا الثانوية بنين، ومحمد فريد الإعدادية، وعبد الله بن الزبير الابتدائية، وأم المؤمنين الثانوية بنات.



واطمأن وكيل الوزارة، إلى سير الامتحانات بالتابلت بصورة جيدة، وعدم وجود أية معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان أو الاتصال بمنصة الامتحان، موجها إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مع الحزم الشديد وعدم السماح لأي طالب بالغش أو اصطحاب مذكرات خارجية بخلاف كتاب الوزارة، والتواجد اليومي لأخصائي التطوير بالمدارس خلال فترة الامتحانات والتدخل فورا في حالة حدوث أي عطل حتى يتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان.



وأكد وكيل الوزارة، أن هناك متابعة تامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات على مستوى الإدارات التعليمية، وكذلك متابعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بالمدارس، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات، لتسير أعمال الامتحانات دون معوقات، والعمل على تخطى أية مشكلات والتعامل معها وحلها في الحال.



جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي هو (35002) طالب، في حين أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي، هو (35868) طالبا، بإجمالي عدد المدارس (135) على مستوى المديرية.