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عالم

بوتين ومحمد بن زايد يبحثان الوضع فى ليبيا

السبت 11/يناير/2020 - 01:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
وكالات
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القضية الليبية خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: "تم بحث المسألة الليبية، وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي جرت في الثامن من يناير الجاري في إسطنبول"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت.

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس بوتين عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع".

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