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سياسي

البرلمان ينعى السلطان قابوس: الحكيم الذى جعل بلاده قبلة للفرقاء

السبت 11/يناير/2020 - 01:26 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، السلطان قابوس بن سعيد الذي انتقل إلى جوار ربه، داعيا الله بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأن يكون خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العمانى الشقيق صبر المؤمنين.

وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العمانى الشقيق، الذى تربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيَّب الله ثراه، الذى انتقل إلى جوار ربه، بعدما أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعًا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا القلاقل والحروب".

وأضاف: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقًا.. راجيا الله عز وجل أن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العمانى الشقيق صبر المؤمنين".

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