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اقتصاد

5 مقترحات من «رجال الأعمال» للنهوض بقطاع السكك الحديدية

السبت 11/يناير/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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رصد "الدستور" توصيات خاصة بقطاع السكك الحديدية مقدمة من جمعية رجال الأعمال المصريين، وهي:

- التطوير الشامل وإعادة هيكلة الهيئة العامة للسكة الحديد وايضًا هيئة مترو الأنفاق من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الهيئتين من الأراضي والمباني والمعدات وغيرها مع تسعير الخدمات وفقًا لمبدأ Cost plus.

- الاهتمام بعناصر تدريب ورفع قدرات العنصر البشري في مختلف القطاعات وربط الأجر بالانتاجية ووضع خطط شاملة للصيانة الدورية والوقائية والاهتمام بمعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية والأمان.

- إزالة اللبس القائم في تعدد الجهات صاحبة الولاية على المزلقانات مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء مشروعات مشتركة مع السكة الحديد وإداراتها وتسعير خدماتها لخلق بيئة تنافسية والاهتمام الفائق بصيانة المنزلقات وغلقها واحترام العبور من خلالها.

-استكمال نقص الجرارات على المدى القصير بجرارات مستعملة ومجددة وذلك من خلال استكمال الجانب الأكبر من نقص الجرارات الذي تعاني منه السكة الحديد.

-توفير نقل الحاويات والنقل المبرد بما يسمح بتوفير خاصية التخزين الاستراتيجي لاحتياجات القرى والمراكز في صعيد مصر والدلتا من خدمات تبريد.

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