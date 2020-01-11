خبير: علينا التوجه للاتحاد الإفريقى ثم مجلس الأمن لكبح إثيوبيا

أكد الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، أن رد الفعل الإثيوبى ضد مطالبات مصر بشأن سد النهضة يعتبر مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي بصفة عامة والاتفاقيات الدولية بشكل خاص وكذلك الاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الأنهار الدولية.



وأشار حلمى، في تصريحات لـ«الدستور» إلى ضرورة أن تتجه مصر إلى الاتحاد الإفريقى، لأن ما يحدث منازعة إفريقية وإحالة الموضوع إلى اللجنة الأساسية للسلم والأمن الإفريقى.



وأضاف أستاذ القانون الدولى، أنه فى حالة عدم انصياع إثيوبيا لقرار الاتحاد الإفريقى يمكن لمصر الاتجاه إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن ما حدث منازعة دولية ومن ثم يحيل مجلس الأمن القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية في شقها الافتائي لمعرفة مدى قانونية موقف إثيوبيا ثم ترسل المحكمة رأيها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.