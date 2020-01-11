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سياسي

هانى رسلان: بيان إثيوبيا «مضلل» ورد الخارجية المصرية حاسم

السبت 11/يناير/2020 - 01:21 م
هانى رسلان
هانى رسلان
أسماء محمد
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أكد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هانى رسلان، أن رد وزارة الخارجية المصرية الأخير على بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة كان ردًا حازمًا يعتمد على الوضوح.

وكان البيان الإثيوبى الأخير قد صدر مؤكدًا شروع إثيوبيا في ملء السد يونيو القادم دون أي اعتبارات للاتفاقيات الدولية أو ما تم الاتفاق عليه فى وجود وساطة دولية.

وأشار رسلان في تصريحات لـ«الدستور»، إلى تجاهل الجانب الإثيوبى سبب الخلاف الأساسي والمتعلق بعدد سنوات ملء السد، مشيرًا إلى أن التجاهل الإثيوبى متعنت رغم ما تم الاتفاق عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا فى حضور وساطة أمريكية ديسمبر الماضى بشأن سنوات ملء السد، والذى تم الاتفاق خلاله على أن يكون ملء السد طبقًا لتدفقات النهر.

وأوضح رسلان أن الدول الثلاث وافقت على ذلك ومن ثم نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر الماضى بيانًا على موقعها الخاص.

وقال رئيس وحدة دراسات السودان: إن تجاهل البيان الإثيوبى الأخير لهذا الاتفاق الذى تم بوساطة أمريكية دليل واضح على إصرار إثيوبيا على انتهاك القانون الدولي والسيطرة على دول حوض النيل.

يذكر أنه صدر أمس بيان للخارجية المصرية استنكر ما جاء في البيان الإثيوبي من مغالطات، داعيًا أديس أبابا إلى تجنب مثل تلك البيانات التى تستهدف جذب الجماهير المحلية.

كما كشف بيان وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماعات الوزارية الأربعة التي عقدت بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية.

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