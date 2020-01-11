إحالة محاكمة المتهمين بقتل مجدي مكين لدائرة أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار جمال حسن، إحالة محاكمة ضابط و9 أمناء شرطة، المتهمين بقتل البائع المتجول مجدي مكين، إلى دائرة أخرى؛ لاستشعار الحرج، بناءً على طلب محامي الدفاع محمد سيد عيد، ومصيلحى بكر.



كان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة أصدر قرارًا بإحالة النقيب كريم مجدي معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب وقتل المجني عليه، والإضرار العمدي بجهة عملهم بوزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتزوير في محضر الضبط الخاص بالمجني عليه.