مطران بورسعيد يترأس القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس بسيدني

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس "بمنطقة كينجسنتون - سيدني".



يأتي ذلك فى أطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها إلى القارة الاسترالية، بتكليفًا من البابا تواضروس الثاني.



يذكرأن قداسة البابا الانبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد زار الكنيسة وصلى القداس الالهى بها وألتقى مع كهننتها وشعبها خلال زيارته الرعوية الأولى لأستراليا فى سبتمبر 2017.