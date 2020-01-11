اتصال هاتفي بين روحاني وزيلينسكي بشأن الطائرة الأوكرانية

أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فى بيان له، اليوم السبت، بأنه من المقرر أن يجري الرئيس اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بعدما قالت طهران إنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية دون قصد.



وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن فى وقت سابق من اليوم أن بلاده تنتظر اعتذارًا رسميًا من إيران وعبر قنوات رسمية، وتعويضات عن إسقاط الطائرة، التي راح ضحيتها 176 شخصًا، بعد اعتراف طهران بإسقاطها نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.