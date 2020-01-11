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محافظات

بعجلات حربية تقودها خيول.. تفاصيل نقل المومياوات الفرعونية

السبت 11/يناير/2020 - 02:05 م
مومياء فرعونية
مومياء فرعونية
مصطفى عبدالله
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تقترب محافظة القاهرة من الانتهاء من تطوير مسار نقل الـ22 مومياء الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات، في حدث عالمي دعت له الدولة المصرية ممثلي ورؤساء دول لحضور مراسم النقل في موكب عالمي، سيتم فيه تصنيع عجلات حربية تقودها خيول محملة عليها الموميات بتصميم أزياء فرعونية.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن فبراير المقبل موعد انتهاء تطويرات مسار الـ22 مومياء الملكية بين المنطقتين الغربية والجنوبية.

وقال اللواء إبراهيم معوض، مدير المتابعة المركزية وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن نسبة العمل بلغت بين الـ70% والـ80%، تم فيها رفع الكفاءة الكامل لشوارع وميادين المنطقتين الغربية والجنوبية بمحافظة القاهرة.

وأكد معوض، لـ"الدستور"، أن المحافظة استعدت في كافة أرجائها لاستقبال الحدث العالمي، حسب تشديدات محافظ القاهرة بضرورة تأهب كافة الأحياء للحدث العالمي الذي دعت له الدولة المصرية.

مسار النقل
يتحرك الموكب الفرعوني من ميدان التحرير مرورًا بطريق كورنيش النيل وصولًا إلى قصر العيني، ووصولًا إلى متحف الحضارات، تم فيها رفع الكفاءة الكامل من رصف وأرصفة ودهانات عقارات وتقليم للأشجار.

بحيرة عين الصيرة
تم الانتهاء من أعمال التوسعات وتكريك البحيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الحشائش الموجودة على أجناب البحيرة، إلى جانب الانتهاء من تخليق الجزر المطلوبة داخل البحيرة.

واستعدت المنطقة الشرقية في مسار الـ22 مومياء باعتبارها بوابة مصر للزائرين، وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المنطقة استعدت لاحتفالية نقل الـ22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارات، موضحًا، لـ"الدستور"، أنه تم رفع كفاءة طريق المطار من إنارة وتشجير باعتبار الطريق المدخل الرئيسي لزوار القاهرة.

رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء
أنهت هيئة نظافة وتجميل العاصمة مراجعة الإنارة ودهانات المقاعد والأسوار الحديدية الموجودة بطول طريق مسار الـ22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارات، والعمل على التشجير الزيني، على أنه جار الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، بجانب مراجعة أعمدة الإنارة وحالة النظافة بالمسار.

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