الخطوط الأوكرانية: اعتراف طهران بإسقاط الطائرة يبرئ كييف من أي مسؤولية

أعلنت الخطوط الأوكرانية أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرئ كييف من أي مسؤولية.



ونفت الخطوط الأوكرانية فى مؤتمر لها، اليوم السبت، رواية إيران حول انحراف الطائرة عن مسارها، مستشهدة بالخرائط، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إخطار في مطار طهران بوضع غير اعتيادي.



وأشارت الخطوط الأوكرانية، إلى أنها لم تتلق أي معلومات عن تهديد محتمل، مشددة على أن اعتراف طهران بإسقاط الطائرة يبرئ كييف من أي مسؤولية أمنية.



وأكدت الخطوط الأوكرانية أنها تبذل قصارى جهدها للمساعدة في هذه الظروف، وفقا لما نقلته قناة الحدث.



واستعرض المؤتمر الذي انطلق قبل قليل، خط سير الرحلة التي أسقطها الحرس الثوري، لافتا إلى أن طاقم الطائرة التزم بالتعليمات قبل وخلال الإقلاع، كما حصل على إذن بالإقلاع قبل إسقاطها.



وطالبت الخطوط الأوكرانية إيران بالكشف عن كافة المعلومات حول الحادث.