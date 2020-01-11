وصول أول رحلة لـ «فلاي بغداد» إلى مطار القاهرة (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات شركة "فلاي بغداد" للطيران القادمة من بغداد، بعد تدشين خط طيران جديد بين العاصمة العراقية والقاهرة.



وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي، على استقبال الركاب القادمين على متن الرحلة البالغ عددهم نحو 140 راكبًا، بتقديم الهدايا التذكارية والترحيب بهم داخل صالات المطار فور وصولهم.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة "فلاي بغداد" طلبت تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وبغداد، وتم إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتشغيل الخط الجديد، على أن تسير فلاي بغداد رحلة أسبوعيًا من وإلى مطار القاهرة الدولي.



وأوضحت المصادر، أنه تم تحديد يوم السبت، ليكون موعد الرحلة المباشرة لشركة طيران فلاي بغداد، موضحه أن شركة إيرو سيرفيس هي من تقدم الخدمات لشركة الطيران داخل مطار القاهرة.



وشهد مطار القاهرة الدولي، خلال العام المنقضي جهود تطويرية كبيرة تمت داخل صالات المصادر من تدعيم منظومة أمنية وتحديث المعدات، تسيير عدد كبير من رحلات الطيران، بالاضافة إلى تدشين خطوط جديدة مع عدد من الدول واسئتناف عدد كبير بعد تعليق دام لسنوات.