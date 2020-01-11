بدء امتحان العربى أولى ثانوى بالنظام الجديد

بدأ، منذ قليل، امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، بامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي.



ويؤدي طلاب الأول ثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا، والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.



يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان، صباح اليوم، في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما كان ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book.