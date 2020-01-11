طالبات «تانية ثانوي»: امتحان اللغة العربية كان صعبا

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، من تأديه امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، بنظام التابليت ويعاونه الأوبن بوك، وترصد "الدستور" آراء بعضهم حول مستوى الامتحان، واجاءت على النحو التالي:



قالت نورهان محمد، بمدرسة أحمدعرابي الثانوية بنات، بالعمرانية، إن امتحان اللغة العربية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أن التابلت لم يتعطل.



وأضافت شيماء محمود، إحدى الطالبات، أنها حاولت أن تذاكر أمس لكن رعبها الشديد من الامتحام أصابها بذعر، خوفًا من تكرار مشاكل التابلت التي تعرضت لها العام السابق، الأمر الذي جعلها لم تتمكن من الحل اليوم.



فيما قالت حنان أحمد، إن امتحان اللغة العربية كان مؤسفا ولم يات من المسرب، معلقه:" ليه يجي بالصعوبة دي".



يذكر أنه يؤدي امتحانات منتصف العام من الصفين الأول والثاني، ما يقرب من مليون طالب وطالبة، على تؤدي كافة الأمتحانات ورقًا للفترة المسائية وبالتابلت للفترة الصباحية، وتبدأ الامتحانات ابتداء من اليوم السبت 11 يناير 2020 وتنتهي يوم 23 للصف الأول الثانوي و22 للصف الثاني الثانوي بالشهر الجاري.







