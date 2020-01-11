«السلطان» عاشق الساحرة المستديرة.. محطات في حياة هيثم بن طارق

ساعات قليلة مرت على وفاة السلطان قابوس، ليتم الاعلان عن أسم السلطان الجديد، هيثم بن طارق، الذي أدي اليمين الدستورية، باعتباره سلطانا لعمان.



ومثلما انشغل الرأي العام بوفاة السلطان قابوس، ينتشغل الآن بمحاولة التعرف على السلطان الجديد، من يكون؟، ماهي المناصب التي شغلها؟، وترصد "الدستور" رحلة هيثم بن طارق من كرة القدم حتى كرسي الحكم:



هيثم بن طارق هو أبن عم الراحل قابوس، وتشير السيرة الذاتية للسلطان الجديد إلى أنه من مواليد عام 1954.



شغل "هيثم" منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002، كما شغل عددا من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وزير مفوض.



ترأس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية لسلطنة عمان 2040، شغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، كما ترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت بمسقط 2010.



تولى منصب الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال ذوى الهمم، نادي السيب الرياضي، وتداول عمانيون على «تويتر» مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تنصيب السلطان الجديد.



يذكر أن السلطان قابوس، رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ79 عام، شيع جثمانه في جنازة مهيبة، تليق بشخص السلطان، الذي قضى معظم عمره في خدمة بلاده، ملتزمًا بالحياد.

