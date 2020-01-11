البابا تواضروس يصل مقر مطرانية سوهاج (فيديو)

كما من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، فيلتقي مساء الثلاثاء المقبل رهبان دير السيدة العذراء بأخميم.

وصل، منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى مقر مطرانية سوهاج.وكان في استقباله الأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها، بالإضافة إلى عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.وكان قد افتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله، اليوم السبت، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج.