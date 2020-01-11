وزير التعليم: الامتحان الإلكتروني نجح بشهادة الجميع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الإلكترونية عملت بكفاءة تامة في أول يوم من انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكتروني.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية منذ قليل، إن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية أدوا الامتحانات إلكترونيًا اليوم بنجاح كما كان مخططًا له، بالإضافة إلى أن المدارس غير المجهزة امتحنت ورقيًا كما كان مخططًا من قبل.



وأضاف وزير التعليم أن منصة الامتحانات نجحت بشهادة الجميع، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين امتحنوا إلكترونيًا يمثل أكبر منظومة امتحانات إلكترونية حول العالم رغم كل محاولات التشكيك من البعض.



وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما المدارس غير المجهزة، كان الامتحان ورقيًا بنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، والتي تنعقد ورقيًا وبنظام الـopen Book.