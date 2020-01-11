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حوادث

ضبط عصابة أجرت تحويلات مشبوهة بـ12 مليون جنيه

السبت 11/يناير/2020 - 12:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه.

واشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا (بمديرية أمن الغربية) بأحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) حال وجوده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره مليون و850 ألف جنيه- 1000 ريال سعودى- 2 هاتف محمول).

بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص، من بينهم شقيقه، "يعملون بإحدى الدول العربية" بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفرالشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد"، مستغلًا وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوي العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفرالشيخ، من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

كما أمكن التوصل إلى (1932) حوالة بريدية، تم إجراؤها خلال عام 2019، بإجمالى مبالغ بلغت (11،962،477 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

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