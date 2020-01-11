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ضبط تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

السبت 11/يناير/2020 - 12:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه.

تعود الواقعة عندما اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بأحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) حال تواجده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره (مليون و850 ألف جنيه - 1000 ريال سعودي - 2 هاتف محمول).

وبمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع 6 أشخاص (من بينهم شقيقيه "يعملان بإحدى الدول العربية") بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البري، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوي العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقي المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلًا وظيفته في تحويل تلك المبالغ المالية لذوي العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

كما أمكن التوصل إلى (1932) حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالي مبالغ بلغت 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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