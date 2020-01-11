في خدمة الشعب.. الشرطة تساعد «مسنة» في الوصول لسريرها

ساعد رجال الحماية المدنية سيدة مصابة بداء الفيل، فى رفعها وإعادتها لسريرها بعد سقوطها على الأرض، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من أحد المواطنين "مُسن " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بسقوط زوجته (ربة منزل" مُسنة - تعاني من داء الفيل - ويبلغ وزنها حوالي 250 كيلو جرام ") من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته فى إعادتها للسرير مرة أخرى.



وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها، حيث توجهت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.