إيران تعتذر: ظننا أن الطائرة صاروخ كروز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدّم اعتذاره.



وأضاف قائد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة في مؤتمر صحفي أن إيران كانت بحالة تأهب بعد تهديد أميركا بضرب 52 هدفًا، موضحًا أن النظام الصاروخي أخطأ بتحديد هوية الطائرة الأوكرانية.



وتابع زاده:" أبلغنا السلطات الأربعاء بهجوم غير مقصود ضد الطائرة، وظننا أن الطائرة هي صاروخ كروز" مضيفًا "سننفذ أي قرار اتخذه المسؤولون"



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737" فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.



وجه المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات اللازمة إثر ثبوت الخطأ البشري

للدفاع الجوي الإيراني والذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها صباح يوم الأربعاء الماضي.



وذكرت وكالة أنباء "فارس" "أنه بعد سقوط طائرة الركاب الاوكرانية، بدأ المسؤولون على الفور بالتحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، وبعد أن ثبت لكبار القادة العسكريين حدوث خطأ بشري بعد أقل من 48 ساعة من الحادث.