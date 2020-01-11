إزالة تمثالي ميجان وهاري من «العائلة الملكية»

أعلن متحف "مدام توسو" للشمع في لندن عن إزالة تماثيل الشمع الخاصة بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميجان ميركل، من مجموعة العائلة الملكية.



ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان ميجان وهاري المفاجئ، يوم الثلاثاء الماضي، عن تراجعهما عن أدوارهما كأعضاء "بارزين" في العائلة المالكة البريطانية، والسعي من أجل تحقيق الاستقلال المالي.



وقال المدير العام لمتحف "مدام توسو" في لندن، ستيف ديفيس، في بيان: "مع بقية العالم، نحن نتجاوب على الأنباء المفاجئة عن تراجع دوق ودوقة ساسكس عن منصبهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة".



وأضاف ديفيس: "نظرًا لكونهما من إحدى التماثيل الشهيرة والمحبوبة لدينا، سوف يظلان متواجدين في في المتحف في حين سنراقب لنرى ما يحمله الفصل التالي لهما".



وذكر المتحف أنه سيتم فصل تمثالي دوق ودوقة ساسكس لتجسيد "دورهما التقدمي الجديد من داخل المؤسسة الملكية".



وسوف تتبع التماثيل في موقع المتحف في نيويورك بالولايات المتحدة مصيرًا مشابهًا، وقالت المتحدثة باسم متحف "مدام توسو" في نيويورك، بريتني ويليامز: "نحن نتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع الزوجين في أمريكا الشمالية، وسنستمر في مراقبة ما يحمله الفصل القادم لهما".



ويذكر أن يكلف صنع كل تمثال تقريبًا 195 ألف دولار.