تقرير يكشف دور رئيس «الجزيرة» في دعم الإرهاب بالمنطقة (فيديو)

أعدت مؤسسة «ماعت جروب» تقريرًا بالفيديو يكشف الدور الإرهابي الذى تلعبه قطر ونظام تميم في المنطقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة يقودهم مسئولون قطريون، وعلى رأسهم حمد بن ثامر بن محمد آل ثانى، وهو من الشخصيات البارزة فى المجال الإعلامى الرياضى، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، التى تعد الذراع الإعلامية للنظام القطري.



وكشف التقرير عن أن حمد بن ثامر أهم الجواسيس القطريين فى العالم، بعدما أثبت للنظام القطرى براعته فى تنفيذ خططه الإعلامية الهدامة، التي تبث السموم بطريقة عالية من الحرفية والاتقان، وهو من عمل على ظهور الجماعات الإرهابية عبر شاشة الجزيرة، ويعد الرجل الأهم لدى النظام فى ملف الإعلام، ولديه العديد من الأسرار فى الكواليس الخفية والقذرة التى تنفذها منابر الدوحة الهدامة.



وتابع التقرير أن حمد بن ثامر هو مسئول بشكل كامل عن الخطاب التحريضى الإرهابي الذي تبثه قناة الجزيرة، إضافة إلى الدعم المستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في جميع دول المنطقة.