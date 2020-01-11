جامعة بني سويف الأولى في مؤشرات أداء البوابة الإلكترونية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، إن بوابة الجامعة الإلكترونية احتلت المركز الأول في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات على مستوى البوابات الإلكترونية للجامعات المصرية، وذلك في تقييم مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام 2019- 2020، بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائية لبوابات الجامعات المصرية.



وأوضح "منصور" في تصريحات صحفية، أن الجامعة حصلت على نسبة 100% بجانب جامعات أسيوط وطنطا والمنيا وجنوب الوادي وبورسعيد ودمياط.



وهنأ رئيس جامعة بنى سويف إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على هذا التقييم المتميز، مطالبا بضرورة الحفاظ على المركز الأول. مضيفا أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بتعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها، وزيادة معدلات زيارات الموقع ونشر الأخبار بأربعة لغات ونشر نتائج الكليات وأرقام الجلوس والأبحاث العلمية وأوراق عمل المؤتمرات والمكتبة الإلكترونية.



يذكر أن مؤشرات الأداء يأتي نتيجة تقيم نشر الأخبار باللغة العربية بنسبة 5%، واللغة الإنجليزية بنسبة 5%، والفرنسية بنسبة 2.5%، والإسبانية بنسبة 2.5 %، والنشرات 10% ورفع الجداول واللوائح 10%، وتطبيق الموبايل 10%، والتحصيل الإلكتروني والتحول الرقمي 20%، وبوابة الأبحاث 25% وبوابة المقررات 10%.