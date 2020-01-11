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سياسي

«نساء مصر» تنعى السلطان قابوس: كان على مسافة واحدة من الجميع

السبت 11/يناير/2020 - 12:00 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
أشرف لاشين
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نعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، وفاه السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، والذي وافته المنيه مساء أمس الجمعة، وقالت: " نتقدم بخالص العزاء والمواساة الي الشعب العماني الشقيق والأسرة الحاكمة لوفاه السلطان قابوس بن سعيد، داعين الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته".

وأشادت «العبسي» في بيان لها اليوم، بحُسن إدارة السلطان قابوس للسلطنة وإرساء قيم العدل والمساواة بين الجميع، وكذلك السير على نهج معتدل في تعامله مع جميع الدول والشعوب، مؤكدة بأنه لم يتدخل يوما عبر مسيرته العطرة على مدار نصف قرن من الزمان في شئون أي من الدول، في فترة كان الشقاق والتناحر العربي والإقليمي على أشده، وكان على مسافة واحدة من الجميع.

وأضافت رئيس الجمعية، بأن مصر لا يمكن أن تنسى أبدًا مواقفه الداعمة لها، خاصة في حربها عام 1973م ضد الكيان الصهيوني، وإصداره مرسومًا سلطانيًا بخصم ربع مرتبات كل الموظفين العمانيين وإرسال قيمتها لمصر وسوريا للمساهمة في الحرب، فضلَا عن رفضه القاطع للتهديدات التي تعرض لها، عقب اتفاقية كامب ديفيد، بقطع علاقته بمصر، حيث رفض قطع علاقته نهائيا مع «القاهرة».

وأشارت الدكتورة منال العبسي، إلى أن السطان قابوس نجح في تحقيق نهضة شامخة لسلطنة عمان، على مدار فترة حكمه 50 عامًا، فضلًا عن نجاحه في إعادة الوحدة إلى بلاده وفك عزلة العمانيين عن باقي الشعوب العربية، واستطاع تسوية النزاعات الحدودية مع جيرانه بحكمة وأخوة، واتباعه لسياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الغير وعدم التطلع لزعامة عربية على حساب الإصلاحات الداخلية للشعوب.

ودعت رئيس جمعية نساء مصر، للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السلطان القادم لعمان، بالتوفيق والنجاح، وأن يسير على نهج السلطان قابوس، واستكمال خطواته في ترسيخ التنمية والنهضة الشاملة التي تحققت على مدار السنوات الماضية في السلطنة.

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