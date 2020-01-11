مصرع 12 مهاجرًا فى مركب أمام السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم السبت، مصرع 12 مهاجرًا، إفريقيًا، وآخرين من سوريا على الأقل بغرق مركب.



وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد غرق أكثر من مائتي مهاجر ولاجئ منذ مطلع عام 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا.



وتستقبل اليونان أكثر من سبعين ألف لاجئ ومهاجر، غالبيتهم من سوريا، غادروا بلدانهم منذ 2015.