رحلة الجثث المجهولة من العثور عليها للدفن فى مقابر الصدقة

تتعامل أجهزة الأمن والنيابة العامة في بعض الأوقات مع بلاغات تفيد بالعثور على جثث مجهولة وتكون في الغالب مشوهة الملامح، ولا يسفر البحث عن شيء، وتترك تحت بند "القضايا المعلقة"، وقد تنتهي النيابة إلي قرار بحفظ القضية لحين ظهور أدلة جديدة تؤدي لفتح التحقيقات مرة أخرى.



التصوير الجنائي

هناك العديد من الإجراءات التي تتبعها الجهات الأمنية والقضائية، وأيضا مصلحة الطب الشرعي مع الجثث مجهولة الهوية، للتعرف عليها، والكشف عن المتهم في حال وجود شبهة جنائية، تتضمن تلك الإجراءات في البداية التصوير الجنائي من رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي.



يتم التقاط مجموعة صور لعموم جسد القتيل مع التركيز على ملامح الوجه، والعلامات المميزة في الجسد لتسهيل تعرف ذويه عليه، وقد يتم الوصول إلى هوية الجثة من خلال مراجعة بيانات التغيب، أو يتم تعميم نشرة على كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبدورها تنشرها بكل أقسام الشرطة لمقارنتها ببلاغات التغيب المقدمة من المواطنين.



"DNA" من الضلع

يتولى الطب الشرعي عملية التشريح للوقوف على أسباب الوفاة ثم الاحتفاظ بـ"ضلع" كامل من الجثة كعينة "DNA" لكونه يستمر سنوات طويلة قبل التحلل، وبخلاف الاحتفاظ بالعينة يقوم الطبيب الشرعي بتفريع الصفات المتوارثة الواردة في نتيجة تحليل الحامض النووي، ويتم إرفاقها ببيانات الجثة للتأكد من تواجدها في حالة ضياع أصل العينة أو تلفها، ومن المتبع أن يتم ترقيم الجثة برقم مغاير للرقم القضائي ويسمى "رقم الطب الشرعي".



دفن بمقابر الصدقة

وعن مدة بقاء الجثة داخل ثلاجات مشرحة زينهم عقب الانتهاء من إجراءات التشريح، والنشر بأقسام الشرطة فينص القانون على الاحتفاظ بها قرابة 3 أشهر في ثلاجة الموتى؛ لعرضها على مقدمي بلاغات التغيب، وقد يتعرف عليها أحدهم، وفي حالة عدم التعرف عليها تصدر النيابة قرارًا بدفنها بمقابر الصدقة.



يتم دفن الجثث وتكليف "التربي" أو "اللحاد" بتمييز القبر لسهولة الوصول إليه في حالة التعرف علي ذويها، أو رغبتهم في استخراج الجثمان ونقله لمقابرهم، وعند الدفن يتم تحرير محضر يسمى "محضر إجراءات دفن" يحدد فيه اسم اللحاد أو التربي والعلامة المميزة للقبر.



وأحيانا يتم تحديد مدة بقاء الجثة داخل الثلاجات بحسب تحريات الأجهزة الأمنية، حيث إنه إذا كانت هناك أدلة قد تقود للكشف عن هوية القتيل، يتم الاحتفاظ بها لفترة وعدم دفنها، وفي حالة الوصول إلى ذويها وحل لغز الجريمة بعد الدفن، يتم استخراجها من مدفنها بعد استئذان النيابة العامة، وبحضور المحقق وطبيب شرعي.



الجثث قيد الفحص

تعكف فرق البحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام على حل لغز عدة جرائم غامضة مر على وقوعها عدة أشهر، أحد تلك القضايا التي ما زالت تحمل غموضًا كبيرًا، تلقى بها قسم شرطة الهرم بلاغًا في أواخر شهر أبريل الماضي.



عثر جامع قمامة على أشلاء آدمية بقطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية داخل كيس بلاستيك، وانتقلت النيابة حينها إلى مسرح العثور على الأجزاء الآدمية بأرض البحر طريق المريوطية؛ لإجراء المعاينة التصويرية، وأسفرت عن العثور على أكياس بلاستيك بداخلها جزء من جسد سيدة، عبارة عن النصف السفلي من عظام الحوض حتى الركبتين.



ولم يتم العثور على الجزء العلوي من الرأس والصدر ولا القدمين، فأمرت النيابة بنقل الجزء الآدمي إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية تشريح له وتحريز قطعة الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المجني عليها، بالإضافة إلى سحب عينة "DNA" في سبيل مضاهاتها بعينات يتم أخذها من مقدمي بلاغات التغيب لذويهم لمضاهاتهما وتحديد مدى تطابقهما.



جمع الأشلاء

لم تمر 48 ساعة حتى تم العثور على أجزاء آدمية أخرى، تم العثور عليها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بأكتوبر، وكانت عبارة عن ذراعين ورجلين، رجحت المعاينات أنها لذات السيدة، فتم سحب عينة "DNA" منها، وكلفت النيابة الطب الشرعي بمضاهاة عينات الحمض النووي من الأشلاء الآدمية السابقة وتبين التطابق بينهما، ولم يتم العثور على رأس القتيلة حتى الآن، ولم تحدد الهوية خاصة مع عدم وجود بلاغات تغيب لسيدة بهذه الصفات.



طفلة مقطوعة الأصابع

قضية أخرى ما زالت مجهولة المعالم، وقعت في شهر أبريل الماضي، عندما تم العثور على جثة طفلة مجهولة بقطعة أرض فضاء بمنطقة الهرم، وكشفت التحريات أن إصابات المجني عليها تنوعت بين آثار حروق بمختلف أنحاء الجسد، وكدمات وكسر بالأسنان.



بالإضافة إلى ما أسفرت عنه مناظرة النيابة العامة بوجود قطع في أصابع اليدين والقدمين، وهذا ما يؤكد تعرض الطفلة للتعذيب قبل مقتلها، كما تبين من الكشف الطبي الأولي، ومناظرة النيابة أن توقيت الوفاة قبل العثور على الجثة بفترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة لحدوث تيبس في الجثة.



وتضمنت خطة البحث لحل الجريمة عدة بنود، تعتمد على فحص بلاغات التغيب فقط، حيث رجحت التحريات كون الجريمة أسرية، وأن من قام بقتل الطفلة من أفراد أسرتها، ولم يقم بالإبلاغ عنها، خاصة لما بالجثة من إصابات.



جثة سيدة مهشمة الرأس

ومن قطاع غرب الجيزة إلى شمال أكتوبر، حيث تواصل فرق البحث والتحري حول العثور على جثة سيدة مهشمة الرأس، ملقاة وسط الشارع، وتبين أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بضربة في الرأس بأداة حادة، ولم يتم العثور بحوزتها على أي أوراق تحقيق شخصية.