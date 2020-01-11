العراق ينعى السلطان قابوس بن سعيد

نعى الرئيس العراقي، برهم صالح، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 97 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان له، يوم 18 أغسطس 2014، أنه يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.



وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل، جلسة طارئة في مقره بالبستان.

