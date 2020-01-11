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محافظات

«الكبدة» تسمم 5 من أسرة واحدة في بني سويف

السبت 11/يناير/2020 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، عقب تناولهم وجبة كبدة تم إعدادها في المنزل، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي، باستقبال 5 من أسرة واحدة إدعاء تسمم غذائي.

وتبين من التحريات الأولية إصابة كلا من: "أمين. ي. ا " ٣٩ عاما سائق، وزوجته "مريم. ي. ص" ٣٥ عاما، ربة منزل، وابنتهما "مريم" ١١ عاما، طالبة، وشقيق الزوجة ويدعى "ميشيل. ي. ص" ٣١ عاما، دون عمل، وابن عمومته "يوسف. و. ي" ١٩ عاما، طالب، وجميعهم مقيمين بقرية بياض العرب، دائرة المركز. باشتباه تسمم غذائي إثر إدعاء تناول طعام فاسد.

كما تبين من التحريات تلقي المصابين الإسعافات الاولية، وخروجهم لتحسن حالتهم، حيث تبين تناولهم وجبة "كبدة " مُعدة بالمنزل، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء ونقلوا على إثرها للمستشفى، ولم يتهموا أحد، ونفوا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 152 إداري مركز شرطة بني سويف.

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