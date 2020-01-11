تجديد حبس سائق "توكتوك" لسرقة وسحل أستاذ جامعي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس سائق "توكتوك" 15 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية، بعد أن سحل أستاذًا بجامعة الأزهر؛ لسرقة هاتفه المحمول.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من مستشفى الدمرداش، يفيد استقبالها "م.أ" 33 سنة، مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.



أقر المجني عليه أنه حال توقفه بشارع مصر والسودان دائرة القسم، لاستقلال إحدى السيارات الأجرة فوجئ بقيام سائق الـ"توك توك" بسرقة هاتفه المحمول، وأثناء محاولته الإمساك به متشبسًا بالدراجة البخارية سقط أرضًا، مما أدى إلى حدوث الإصابة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها محمود ع، 24 سنة، سائق الـ"توك توك"، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.