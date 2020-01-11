ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم السبت، لفرض السيطرة على الأسواق ومكافحة الفاسدين، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية والصناعية المقدمة للمواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بطن من الأرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر رقم 150 جنح الزهور، كما تم ضبط محل عطارة بنطاق دائرة حي العرب بحوزته 250 كيلو من العسل الأسود منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 4096 جنح العرب، كما تمكنت الحملة من ضبط طن صابون سائل معبأ داخل جراكن ويباع للمواطنين على أنه ماركات تجارية كبيرة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 8140 جنح الضواحي.



وضبطت الحملة 275 كيلو من الذرة منتهية الصلاحية محملة على سيارة ربع نقل، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 26 جنح المناخ، وجار عرض كل المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.