الخارجية السعودية: السلطان قابوس أسس نهضة بلاده الحديثة

نعى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت، معربًا عن خالص تعازيه للشعب العماني.



وكتب "بن فرحان" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أتقدم بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومة وشعبًا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أسس النهضة الحديثة لبلاده.. نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".



وفي وقت سابق، أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، تعازيهما للعائلة الملكية في سلطنة عُمان والشعب العُماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.



وتوفى السلطان قابوس عن عمر ناهز 97 عاما، وتم إعلان الحداد بالبلاد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



في سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.



