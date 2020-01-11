وزير القوى العاملة: سأعود إلى الأقصر لمتابعة عمل مركز التدريب

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه سوف يعود إلى الأقصر مجددًا بعد مضي 6 أشهر، لمتابعة العمل داخل مركز التدريب والتشغيل الذي تم افتتاحه، اليوم السبت، وهذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا.



وذلك في ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.



كما وزع وزير القوى العاملة عددا من شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديرية القوى العاملة، ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، والتي أكد من خلالها على أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وكان مركز التدريب المهني بمنطقة الرضوانية بدأت الأعمال الإنشائية الخاصة به بعام 2006، إلا إن العمل توقف به خلال أحداث 2011، ليُستأنف العمل به مجددًا خلال فترة قريبة، بعدما انتهت جميع الأعمال التجهيزية به، موضحًا أن المركز يعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بالعمل، وتلبية الاحتياجات عن زيادة الطلب على العمالة المدربة اللازمة للمشروعات الجديدة.