السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تعلن الحداد 3 أيام لوفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 11:38 ص
السلطان قابوس
السلطان قابوس
هبه محمد
طباعة
أعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، الحداد 3 أيام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني، أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.

وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان له يوم 18 أغسطس 2014، أنه يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.


وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إيران تعترف: أسقطنا الطائرة الأوكرانية لاقترابها من مركز حساس

منذ حوالي 18 ساعة

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

منذ حوالي 19 ساعة

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

منذ حوالي 20 ساعة

اختناق أسرة استخدمت الأخشاب لتدفئة المنزل بزفتى

الصور

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

الأكثر قراءة

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية في عمان تنعي السلطان قابوس

الصحة

في الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء

الرئيس نيوز

8 مناصب شغلها هيثم بن طارق قبل تنصيبه سلطانًا لعمان

توقعات بتثبيت المركزي لـ"الفائدة".. ومصادر: يسعى للحفاظ على تدفق الاستثمارات

القصير: قرار وزاري لحصر الثروة الحيوانية وتنظيم مراكز تجميع الألبان

"الحركة الوطنية" يطالب بصلاحيات محددة لنواب المحافظين بقانون الإدارة المحلية

منوعات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

ميلاد وحيد قرن صغير فى حديقة حيوان دورتموند الألمانية

كشكول

طارق شوقي: ما حققته منظومة "التابلت" إنجاز رائع لمصر

البوابة الإلكترونية لجامعة بنى سويف تحصد المركز الأول في مؤشرات الأداء

وزير التعليم: واقعة الغش محدودة.. والمهم المهارات لا الأخلاق

شوقي: الامتحان الإلكتروني نجح بشهادة الجميع

إسلام سياسي

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

وزير الأوقاف: الاصطفاف الوطني ومواجهة الإرهاب مطلب ديني

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

انضمام الفنان التشكيلى العالمى أحمد مصطفى لمبادرة «سفراء المعرض»

«السيدة مريم ومكانتها فى القرآن» بثقافة الغردقة

«أسرار الآثار».. جديد المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

مجلة «الثقافة الجديدة» تودع «قمر الحواري.. محمد كشيك»

صفحتنا ع الفيس بوك