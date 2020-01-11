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القبلة

المفتى ينعى السلطان قابوس بن سعيد.. ويقدم العزاء لسلطنة عمان

السبت 11/يناير/2020 - 11:37 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أميرة العناني
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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، للأمة الإسلامية والعربية وللشعب العماني الشقيق وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

وأعرب مفتي الجمهورية، في بيانه، اليوم السبت، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة فى خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأشاد المفتي بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي، وتحقيق نهضة شاملة داخل سلطنة عمان الشقيقة يشهد بها القاصي والداني أرساها فقيد الأمة خلال خمسين عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970م، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

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