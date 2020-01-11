طلاب «أولى ثانوى» يستعدون لخوض امتحان اللغة العربية «ورقيًا»

تستعد المديريات التعليمية، بعد قليل، لأداء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي فى الفترة المسائية، والتى تبدأ فى الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهى الرابعة عصرًا، على أن يكون الامتحان "ورقيًا".



وكان قد أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية فى الفترة الصباحية على التابلت.



وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي، والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.



وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

